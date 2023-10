Agevolazioni docenti e personale Ata: scopriamo i dettagli

di Filomena Volpe

In arrivo agevolazioni per i docenti e per il personale Ata. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Piano Welfare per garantire agevolazioni ai docenti e al personale Ata

Nel documento “Misure agevolative per il personale della scuola e del MIM” vi è premessa molto importante:

“Il corpo docente, i dirigenti e tutto il personale amministrativo e tecnico che opera nella scuola e per la scuola (quindi anche il personale MIM) svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società. La capacità di formare e preparare i giovani alla vita da adulti si riflette inevitabilmente sulle prospettive future di un Paese. In ragione di ciò sin dall’inizio del mandato governativo, con diversi interventi, non solo di natura economica, si è prestata particolare attenzione a riconoscere l’enorme valore delle funzioni esercitate dal personale del mondo della scuola. In tale contesto, e grazie ad una forte sinergia tra istituzioni e mondo produttivo e dei servizi, è stato predisposto un piano di welfare, prevedendo specifici benefits in favore di tali categorie di lavoratori che consentono una fruizione agevolata di alcuni beni e servizi”.

Chi saranno i destinatari delle agevolazioni?

Docenti

Dirigenti scolastici

Personale amministrativo e tecnico della scuola

Personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Agevolazioni docenti e personale Ata: quali sono gli operatori che hanno aderito a questa iniziativa?

Trenitalia

Italo

ITA Airways

AdR

Coldiretti

Da quando sarà possibile usufruire degli sconti?

Da lunedì 9 ottobre 2023.

Come usufruire degli sconti?

Il personale scolastico potrà accedere ad una piattaforma apposita, gestita del MIM, attraverso la quale si potrà accedere alle agevolazioni previste. “Le informazioni operative – ha specificato Valditara – sono presenti sul sito del ministero nell’area riservata personale”.