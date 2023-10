Migranti, Meloni e Scholz soddisfatti per l’intesa

di Antonio Jr. Orrico

Un vertice durato ben quarantacinque minuti per decidere le sorti di un fattore fondamentale per l’Europa. L’incontro tra il premier italiano Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz sui migranti sembra essere andato a buon fine. Secondo quanto detto da Palazzo Chigi, i due premier hanno discusso dei principali temi europei al centro del Consiglio, con particolare riguardo alla questione migratoria. Entrambi hanno espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta a Bruxelles sul regolamento delle crisi.

I due leader, nel constatare l’ottimo livello della cooperazione tra Roma e Berlino, si sono dati appuntamento al vertice intergovernativo italo-tedesco, che si terrà in Germania a fine novembre. Per l’occasione, anche il premier francese Emmanuel Macron, presente al vertice sui migranti, ha detto la sua.

“Il dibattito sull’immigrazione ha permesso di consolidare l’accordo ottenuto dai ministri dell’Interno su un primo testo che permette di organizzare meglio l’accoglienza e le procedure per chi si trova sul nostro territorio, e cioè la dimensione interna. La natura di questo testo ha creato un disaccordo di diversi Stati membri che bloccherà una dichiarazione formale a 27 e si andrà verso una dichiarazione della presidenza.“

Dall’Ungheria, invece, Orban ha negato ogni coinvolgimento nella questione relativa ai migranti.

“Non c’è alcuna possibilità di raggiungere alcun tipo di compromesso e accordo sulla migrazione. Politicamente è impossibile, non oggi: in generale per i prossimi anni. Questo non è un accordo sulle migrazioni, perché in precedenza avevamo deciso che l’immigrazione sarebbe stata regolata sulla base di un accordo unilaterale, cosa che è stata modificata nell’ultima riunione.“