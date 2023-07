Agropoli: auto sbanda e si ribalta ferito il conducente

di Attilio Senatore

Pericoloso incidente, stamattina, ad Agropoli, in via del Piaggese. Un’auto è sbandata, ribaltandosi. Fortunatamente, nessuna grave ferita per il conducente, ma solo tanto spavento per l’uomo alla guida della vettura coinvolta.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto – come riporta salernotoday.it – la polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari, accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.