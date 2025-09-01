Agropoli, dal successo di Identikit Poetico “Tutto con il cuore” al secondo posto del Premio Letterario Internazionale “Voglio dirti grazie”

di Redazione ZON

Dopo il successo ottenuto a Sant’Agata di Militello con Identikit Poetico Tutto con il cuore, scritto e diretto da Claudia Cotti Zelati, la giornalista e scrittrice Maria Cuono conquista il secondo posto nella Categoria Varie al Premio Letterario Internazionale Voglio Dirti grazie, svoltosi presso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Agropoli.

La giuria ha premiato la lirica inedita Le tue parole, dedicata a Papa Francesco e contenuta nel prodotto multimediale inedito L’Attesa. Ancora una volta, i sentimenti espressi dall’autrice hanno colpito i giurati.

La lirica premiata

Le tue parole è stata scritta il giorno successivo alla scomparsa del Pontefice, lasciando un segno profondo tra i fedeli.

L’autrice ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto proprio nella sua città, Agropoli. La lirica fa parte del lavoro multimediale L’Attesa, realizzato in collaborazione con Claudia Cotti Zelati, che interpreterà i testi, e Graziano Piazza Bellini, che ne curerà voce e musiche.

Le parole di Maria Cuono

«Dedico questo riconoscimento a chi ha creduto in me sin dall’inizio: Claudia Cotti Zelati.

Tantissimi i progetti da realizzare che presto prenderanno forma, come il nostro Identikit Poetico Tutto con il cuore, che ha avuto un enorme successo a Sant’Agata di Militello, terra bellissima con i suoi abitanti.

È stata un’esperienza che mi ha arricchita interiormente. Sicuramente ci ritorneremo».

Ringraziamenti e prospettive

In attesa delle prossime iniziative e delle nuove emozioni da condividere con il pubblico, Maria Cuono ha voluto ringraziare i giurati e gli organizzatori del Premio per la preziosa opportunità ricevuta.