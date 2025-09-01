Incidente sulla A2 del Mediterraneo, scontro tra auto e camion: una donna ferita

di Redazione ZON

Mattinata di rallentamenti lungo l’A2 del Mediterraneo, nel tratto che collega lo svincolo di San Mango Piemonte al raccordo Salerno-Avellino, a causa di un incidente stradale.

Secondo le prime informazioni, un’automobile e un camion sono entrati in collisione per motivi ancora in corso di verifica. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, una donna, soccorsa dai sanitari del Vopi e trasferita in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non risultano gravi.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno provveduto a effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.