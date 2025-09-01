Battipaglia, un’altra rissa tra ragazzi in via Italia

di Redazione ZON

Sabato sera movimentato a Battipaglia, dove una lite scoppiata tra due giovani è sfociata in una violenta rissa in via Italia, a pochi passi dal Municipio. Durante lo scontro, uno dei ragazzi avrebbe utilizzato un cartello pubblicitario prelevato dal marciapiede per colpire il coetaneo, provocandogli delle ferite.

La colluttazione

La discussione iniziale ha rapidamente coinvolto altri ragazzi, circa una decina, che si sono uniti alla rissa scambiandosi calci e pugni. Alcuni passanti hanno tentato invano di dividerli.

Stando a quanto emerso, i due protagonisti della lite, entrambi rimasti feriti, non si sono recati in ospedale. Al momento non risulta alcuna segnalazione alle forze dell’ordine. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato lo scontro.