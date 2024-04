Agropoli, inaugurate due postazioni di ricarica per auto elettriche

di Rita Milione

Nel primo pomeriggio di ieri, presso la sede della Compagnia di Agropoli, è stata inaugurata la prima stazione di ricarica per auto elettriche del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle locali Autorità civili e militari, è stata siglata la Convenzione, tra la Guardia di Finanza e la società “Convergenze S.p.A.”, per l’installazione di n. 2 postazioni di ricarica per autovetture elettriche, che consentirà l’alimentazione delle macchine di servizio del tipo BEV (Battery Electric Vehicle) in uso al Corpo.

Tramite l’hotspot attivato nella caserma agropolese, “Convergenze S.p.A.”, oltre ad ampliare la propria rete di distribuzione tecnologica ad alto livello d’innovazione e di sostenibilità ambientale, ha messo a disposizione apposite “evocard” che potranno essere utilizzate, appunto, per la ricarica di autovetture elettriche, così da incentivare l’utilizzo di sistemi di trasporto alternativi/sostenibili.

L’evento rappresenta una vera e propria svolta GREEN per le Fiamme Gialle salernitane che, in occasione della ricorrenza del loro 250° anniversario della fondazione, con la collaborazione di “Convergenze S.p.A.”, hanno portato a termine un innovativo progetto nell’ambito della più ampia strategia delle iniziative avviate dalla Guardia di Finanza per favorire il benessere del personale, la mobilità sostenibile e la transizione ecologica delle proprie infrastrutture.

Già da tempo il Corpo sta dando massimo impulso alle iniziative connesse all’ecosostenibilità, con particolare attenzione al settore della motorizzazione, prediligendo l’acquisizione di autovetture “green” e mezzi a ridotto impatto ambientale per una maggiore tutela del territorio. Questo processo sta avvenendo grazie alla tradizionale capacità di costante evoluzione e adattamento alle sfide del futuro, che caratterizza la Guardia di Finanza del presente, sempre più orientata a garantire la sicurezza economico-finanziaria e la crescita sostenibile del Paese.