Agropoli, nasconde droga e non si ferma all’alt dei Carabinieri: arrestato 27enne

di Rita Milione

Il 26 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale, un 27enne del luogo. In particolare, durante un servizio di controllo dinamico del territorio, i Carabinieri intimavano l’alt all’auto condotta dall’indagato che, alla vista dei militari, invece di rallentare e fermarsi, accelerava tentando la fuga.

Dopo un breve inseguimento per le vie cittadine di Agropoli, l’uomo veniva fermato e bloccato ed a seguito di perquisizione personale e veicolare trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di un grammo, per la quale sarà segnalato all’autorità amministrativa. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.