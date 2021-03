Aguero non sarà più un calciatore del Manchester City. L’argentino fa chiarezza attraverso i suoi profili social con un messaggio d’addio

Il Manchester City attraverso un comunicato ufficiale fa chiarezza sul futuro di Sergio Aguero. L’argentino, a cui a giugno scadrà il contratto con i Citizens, non sarà più un membro del club.

“Il Manchester City riserverà un addio affettuoso ed emozionante al leggendario attaccante Sergio Aguero quando il suo contratto scadrà questa estate” – scrive il club inglese attraverso i suoi canali ufficiali. L’attaccante argentino si è trasferito a Manchester nel lontano 2011 dall’Atletico Madrid. Con i Citizens ad oggi conta 271 partite ufficiali, nelle quali è riuscito a mettere a segno un numero impressionante di reti: 181.

Aguero su Twitter dice la sua sulla vicenda, approfittandone per ringraziare il club. Queste le sue parole: “Quando un ciclo giunge al termine sorgono molte sensazioni. Rimane in me un enorme senso di soddisfazione e orgoglio per aver giocato per il Manchester City per dieci stagioni, cosa insolita per un giocatore professionista al giorno d’oggi. Dieci stagioni con grandi traguardi, durante le quali sono stato in grado di diventare il miglior marcatore della storia del club e di stringere un legame indistruttibile con tutti coloro che amano questa squadra, persone che saranno sempre nel mio cuore. Ci sono entrato nell’era della ricostruzione del 2011 e, con la guida dei proprietari e il contributo di tanti giocatori, ci siamo guadagnati un posto tra i più grandi del mondo. Il compito di mantenere questa meritata posizione privilegiata resterà ad altri. Quanto a me, continuerò a dare il massimo per il resto della stagione per vincere più titoli e portare più gioia ai fan. Poi inizierà una nuova fase con nuove sfide. Sono pienamente pronto a combatterle con la stessa passione e professionalità che ho sempre dedicato per continuare a competere ai massimi livelli”.