A cinquant’anni dallo storico allunaggio, il MAXXI di Roma ospita tre appuntamenti nella notte dedicata alla Luna

Il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Regione Lazio per seguire in diretta il lancio (alle 18:28, ora italiana) di Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in partenza per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e per festeggiare i cinquant’anni dallo sbarco sulla luna dell’Apollo 11, organizzano un triplice evento.

Alle ore 17.00, presso l’Auditorium, è prevista l’apertura della sezione dedicata al lancio della MISSIONE ESA BEYOND con i saluti istituzionali di Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI, Giorgio Saccoccia, Presidente Agenzia Spaziale Italiana e di Gian Paolo Manzella, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, “Lazio Creativo” e Innovazione della Regione Lazio, che accompagneranno gli ospiti ad assistere alle fasi di decollo dell’astronauta.

Alle 20.00 in programma l’inaugurazione della mostra Lunar City, a cura di Alessandra Bonavina: fotografie e video che raccontano l’esplorazione del nostro satellite, esposizione realizzata anche in collaborazione con INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) ed ESA, con il supporto della NASA e dell’Ambasciata Americana in Italia.

Alle 21.00 nella piazza del MAXXI la serata volgerà al termine con la proiezione del trailer del docufilm Lunar City, sempre di Alessandra Bonavina e, a seguire, live set di Martux_m & Giulio Maresca dal titolo Apollo 11 Reloaded.