Al via alla quarta edizione di 4cLegal Academy

Aperte le candidature alla quarta edizione della 4cLegal Academy, il talent del mercato legale

Prende il via il percorso che porterà alla scelta del “Legal Talent of the Year” della 4cLegal Academy, il talent del mercato legale giunto alla quarta edizione e in onda sul canale BFC TV di Forbes Italia.

Fino al 30 settembre 2022, i laureandi (ultimo anno di studi) o laureati in Giurisprudenza, età massima 27 anni, potranno candidarsi all’Academy inviando il proprio curriculum vitae e un breve video di presentazione all’indirizzo mail [email protected].

Alla chiusura della call, una giuria di esperti del mercato legale valuterà le candidature e individuerà i 5 migliori profili che parteciperanno al format di successo ideato da 4cLegal, che nella scorsa edizione ha visto la vittoria del giovane giurista di Biancavilla Marco Ingiulla.

La 4cLegal Academy è un percorso formativo articolato in prove giuridiche e manageriali proposte da grandi aziende e momenti di training con altrettanti protagonisti del mondo legale. Il talent 4cLegal Academy è stato accolto, sin dalla prima edizione, come un format innovativo e all’avanguardia, in grado di mostrare un mercato legale entusiasmante e promotore di valori come la trasparenza, la sana competizione e il merito.

“Ci rivolgiamo a giovani giuristi dinamici e fortemente motivati, che non si limitano a conoscere le leggi ma vivono fino in fondo il mondo che li fa nascere e li fa evolvere. Professionisti che intendono coltivare le proprie soft skill, attenti ai temi della sostenibilità e ai nuovi strumenti digitali. In questi anni la 4cLegal Academy ha selezionato talenti provenienti da tutta Italia, contribuendo alla conoscenza delle dinamiche del mercato legale e della professione di giurista” spiega Alessandro Renna, CEO e Founder 4cLegal.