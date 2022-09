Angelo Pintus diventa papà per la prima volta

Angelo Pintus, uno dei comici più amati della televisione italiana, sta per diventare papà. Dopo il successo nazionale raggiunto con l’uscita della prima stagione di “Lol- Chi ride è fuori”, il comico è ora impegnato in una serie di spettacoli teatrali che lo hanno portato in giro per tutta l’Italia.

Ed è stato proprio durante la tappa siciliana che Angelo Pintus ha annunciato sul palco che presto sarebbe diventato papà. Sempre sul palco, nel corso dello spettacolo svoltosi a Taormina, l’ex concorrente di “Lol- Chi ride è fuori” ha rivelato sia il sesso che il nome del bebè, il cui significato non potrà fare a meno che generare sorrisi e consenso unanime. Il nuovo arrivato in casa Pintus sarà un maschietto e si chiamerà Rafael, in onore dell’icona televisiva Raffaella Carrà.

Sia Angelo Pintus che la moglie Michela Sturaro si preparano quindi a dare il benvenuto a un nuovo arrivato. Angelo e Michela sono sposati dal 2017, in seguito a una romanticissima proposta di matrimonio avvenuta all’Arena di Verona l’anno precedente. Non resta quindi che fare le migliori congratulazioni alla coppia dopo questa inaspettata notizia. Infatti, solo qualche anno fa, lo stesso Angelo Pintus aveva dichiarato di non sentirsi affatto pronto a diventare genitore. Ma, com’è ovvio, con il tempo le idee cambiano e il comico si è dimostrato felice ed entusiasta per questo nuovo capitolo della sua vita.