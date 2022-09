Raffaella Carrà: la stampa sulle monete di 2 euro

E’ passato poco più di un anno dalla scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta lo scorso 5 Luglio 2021. Un’icona divenuta celebre a livello globale, che ha rivoluzionato con il suo talento e il suo stile la televisione italiana e non. Nel corso dell’ultimo anno vi sono state diverse commemorazioni su giornali, radio, tv, fino ad arrivare alla titolazione di strade e murales: tutto in onore di Raffaella. E non si ha certo l’intenzione di fermarsi qui.

Ed ecco che da poco è stata diffusa un’eclatante novità: nel 2023 è prevista la circolazione della moneta da 2 euro dedicata a Raffaella Carrà. Il primo ad aver divulgato la notizia è stato l’account social Cinguettarai, che sostiene che ad aver confermato la notizia sia stato Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle, amico della Carrà. Canino lo ha dichiarato durante il Festival della Tv a Dogliani, dove ha presentato il suo libro: “Raffabook. Più che un libro, uno show del sabato sera”.

Infatti, come viene sottolineato nel post di Cinguettarai, i Paesi in cui vige l’euro possono far circolare delle monete celebrative, le quali però devono avere il valore fisso di due euro. Sono monete che vengono coniate per ricordare eventi storici di attualità di estrema importanza, oltre che per celebrare personaggi che hanno fatto la Storia. In passato, l’Italia aveva emesso due euro commemorativi in occasione del 30° anniversario dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.