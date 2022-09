Monza-Atalanta, le probabili formazioni del match

Il Monza neopromosso di Giovanni Stroppa attende in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in quello che sarà un derby lombardo (primo in Serie A per queste due squadre) nel posticipo della quinta giornata di Serie A. I bergamaschi sono in cima alla classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie e un pareggio, mentre i brianzoli si trovano all’ultimo posto della graduatoria a quota 0.

QUI MONZA Stroppa confermerà il 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali protetto dal terzetto composto da Marlon, il rientrante Pablo Marì e uno tra Carboni e Caldirola. In regia ci sarà Rovella, affiancato dalle due mezzali Pessina e Sensi. Sulle due fasce, invece, agiranno Birindelli e Carlos Augusto. Davanti sarà riproposto il duo formato da Petagna e Caprari.

QUI ATALANTA Gasperini si affiderà al 3-4-1-2. Davanti al portiere Musso si schiereranno Okoli, Demiral e Toloi. Sulle due fasce dovrebbero trovare spazio Mahele e Soppy, mentre in mezzo al campo tandem olandese con De Roon e Koopmeiners. Sulla trequarti agirà Ederson alle spalle di Højlund e Lookman.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola ; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Mahele; Ederson; Lookman, Højlund.