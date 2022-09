Fantacalcio Serie A: i consigli per la quinta giornata

I consigli di formazione per continuare a vincere la giornata al Fantacalcio sono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori dispensatori di bonus ruolo per ruolo per la 28^ giornata di Serie A. Attenzione: la valutazione del calciatore varia in base alla partita, non si considera soltanto il suo valore assoluto. Date un occhio di riguardo al turnover e alle squalifiche, oltre agli infortunati di lusso.

PORTIERI

Il ruolo dell’estremo difensore è molto delicato, molte leghe attribuiscono al portiere un punto in più per l’imbattibilità, un fattore da non scartare. Il consiglio principale è di schierare sempre il portiere che gioca in casa, ad eccezione dei big che hanno la possibilità di tenere la porta inviolata anche al di fuori delle proprie mura.

TOP : Rui Patricio

: Rui Patricio SEMI-TOP : Meret

: Meret SORPRESA: Silvestri

DIFENSORI

Le variabili in ottica Fantacalcio per il ruolo del difensore sono molte. Dipende per prima cosa dal vostro regolamento interno, se utilizzate il modificatore o meno. Nel primo caso la difesa a quattro è utile per rimediare alle falle della rosa nelle zone offensive del campo.

TOP : Di Lorenzo

: Di Lorenzo SEMI TOP: Faraoni

Faraoni SORPRESA: Fazio

CENTROCAMPISTI

TOP : Malinovskyi

: Malinovskyi SEMI TOP : Kvaratskhelia

: Kvaratskhelia SORPRESE: Lobotka

ATTACCANTI

Il bomber al Fantacalcio è il ruolo che fa la differenza: i maggiori bonus derivano dall’attacco. Pertanto il nostro consiglio è di preferire sempre una linea a tre qualora ce ne fosse la possibilità