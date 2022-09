Milan-Inter, le probabili formazioni del match

Siamo alla quinta giornata di Serie A 2022/23, e già arriva una delle partite più importanti del nostro campionato. Un match iconico, trasmesso in tutto il mondo per la sua storia e bellezza culturale. Il Derby della Madonnina partirà questa sera alle 18:00. Milan-Inter è la partita che ha decretato di fatto lo scudetto della scorsa annata, vedremo oggi quale impatto darà questa partita a poche giornate dall’inizio del torneo.

Pioli sceglie di giocare il suo miglior Milan, schierando in campo tutti i possibili titolari. Chance importantissima per il colpo estivo rossonero De Ketelaere, che potrà brillare nella partita più importante di San Siro. Fiducia ancora per Messias, che viene preferito a Saelemaekers e Diaz; attenzione a Giroud, decisivo con una doppietta l’anno scorso.

L’Inter giocherà probabilmente con la stessa formazione con cui perse il precedente derby, salvo Dumfries al posto di Perisic. L’infortunio di Lukaku sarà davvero un fattore importante, e molto dipenderà dalla prestazione di Dzeko. Torna anche Bastoni, recuperato dalla sindrome influenzare di qualche giorno fa.

Queste tutte le indicazioni qualche ora prima di Milan-Inter.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, BAllo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Lazetic, Diaz, Origi. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Dzeko. A disp.: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini, Correa, Carboni. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi

ASSISTENTI: Meli e Peretti

QUARTO UOMO: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi