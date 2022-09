Oroscopo Paolo Fox Domenica 4 Settembre 2022: Bilancia recupera

Ariete Questo è il momento giusto per parlare e mettersi in gioco. Molti di voi hanno fatto scelte decisive nelle ultime settimane e ora non dovete isolarvi da persone o situazioni.

Toro Giornata interessante per tutti i nati sotto questo segno. Da lunedì inoltre, le stelle iniziano anche a favorire i sentimenti ma ovviamente c’è differenza tra chi ha chiuso una storia e chi la sta iniziando. Dovete sistemare alcune cose della vostra vita e l’amore ha un posto speciale.

Gemelli In queste 24 ore attenzione alla Luna contraria. Dovete fare inoltre attenzione a non rimandare troppo problemi e decisioni, non dovete muovervi solo quando ci sono situazioni critiche. Non dovete fasciarvi la testa prima di romperla, è vero, ma neanche ridurvi all’ultimo per sistemare i problemi.

Cancro Questo per voi è un periodo propizio nel campo dell’amore e dei sentimenti, soprattutto per le storie nate di recenti. Sul posto di lavoro, al contrario, potrebbero esserci incomprensioni e insoddisfazioni.

Leone Questa per voi è una giornata positiva anche se siete diventati esigenti ultimamente. Nel lavoro notate che chi è vostro avversario non sta vivendo momenti favorevoli e quindi non ha giovato nel mettervi i bastoni tra le ruote.

Vergine Non vi sentite a vostro agio con la persona che avete al vostro fianco. Chi ha un’attività in solitaria sta pensando di cambiare strategia.

Bilancia La giornata di domani sarà una giornata di recupero. Nelle prossime ore vivrete un’emozione forte se dovete discutere di questioni importanti è utile farlo con anticipo senza ridursi all’ultimo. Giove contrario potrebbe portarvi ad avere a che fare con persone ostili.

Scorpione Domani parte il conto alla rovescia per non avere più Venere in aspetto contrario che è stata così fastidiosa. Le storie che in Agosto hanno vissuto momenti difficili andranno migliorando e potranno usufruire di uno slancio in più. State cercando di capire se una persona è vostra amica o no.

Sagittario Nella giornata di domani la Luna sarà ancora nel vostro spazio zodiacale e non vi mancherà la forza. In questo periodo state portando avanti due storie parallelamente e quindi potreste avere dei dubbi. Siete stanchi della routine? Questo cielo vi da stimoli nuovi, basta saperli cogliere.

Capricorno Le stelle domani saranno dalla vostra parte e lunedì potrete contare perfino sul transito lunare nel vostro cielo. Entro la fine del mese arriva una novità interessante. A partire dal 5 Settembre Venere torna attiva e vi da carisma, fascino e consenso. Troverete persone che vi danno fiducia e carica.

Acquario Domani trovate volontà e voglia di mettervi in gioco. Una voglia che aumenta da lunedì quando Venere non sarà più in opposizione. Le coppie che vogliono tranquillità riceveranno buone notizie. Molti di voi faranno piccole o grandi follie per rivoluzionare la propria vita.