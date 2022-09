Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni del match

Manca pochissimo al debutto della quinta giornata di Serie A: ad aprire le danze all’Artemio Franchi ci pensano Fiorentina e Juventus in un match mai banale. Banco di prova importante per i bianconeri di Massimiliano Allegri: aprire il turno con una vittoria lancerebbe la Vecchia Signora in vetta alla classifica.

Non sarà una comparsa, tuttavia, la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, chiamata ad una risposta sul campo dopo la brutta sconfitta di Udine.

Le probabili formazioni del match

QUI FIORENTINA – Dimenticare la debacle del turno infrasettimanale e regalare una gioia ai tifosi nel match più atteso dell’anno in casa Fiorentina. Italiano studia le giuste mosse per mettere in difficoltà il talento dei bianconeri e si affida ancora una volta a Luka Jovic. L’ex Real Madrid sarà affiancato da Sottil e Ikoné, mentre a centrocampo è indisponibile Bonaventura. Conferme per Barak e Maleh in mediana.

QUI JUVENTUS – Continuare a vincere per riagguantare il primo posto in classifica: Allegri è pronto a cambiare le carte in tavola anche in vista del prossimo impegno di Champions League. Scelto Milik come titolare: il polacco sarà sostenuto dal rientrante Di Maria e Kostic. Pronto l’esordio dal primo minuto anche per il nuovo arrivato Paredes.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. Allenatore: Allegri.