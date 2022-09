Un Posto al Sole, Agnese Lorenzini lascia la soap

Agnese Lorenzini lascia “Un Posto al Sole”. La sua Susanna Picardi, dopo l’agguato del boss Lello Valsano, non è sopravvissuta ad una setticemia fulminante, facendo giusto in tempo a coronare il suo sogno d’amore con Niko Poggi (Luca Turco).

La scena dell’addio tra i due neo-sposi, in onda nella puntata dello scorso 2 settembre 2022, è stata straziante e la commozione si è presto riversata anche sui social dove Luca Turco è stato tra i primi a dedicare un post di saluto e ringraziamento alla collega Lorenzini, che ora pare volersi dedicare a un progetto di ricerca teatrale, per poi tornare sul set di una nuova produzione Rai su cui ancora grava il più stretto riserbo.

Così Turco su Instagram: “Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci. Niko non sa, però, quanto sia stato difficile per me accettare di aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. E’ stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre!”

Personaggio ricorrente nelle storie di “Un Posto al Sole” dal 2016, Susanna Picardi, aspirante magistrato, è stata per Jimmy (figlio di Niko, ndr.) una delle poche figure femminili stabili della sua vita. Non ci stupisce dunque che anche l’interprete del più giovane di casa Poggi, Gennaro De Simone, abbia voluto spendere a mezzo social qualche parola di gratitudine per “la sua Susy”: “Sei la donna più dolce che io abbia mai conosciuto”, ha scritto su Instagram a corredo di un video che raccoglie alcuni dei momenti più belli trascorsi insieme sul set.

Le ultime, concitate sequenze della linea narrativa di Susanna in “Un Posto al Sole”, Agnese Lorenzini le ha condivise con Ilenia Lazzarin. L’interprete di Viola, ancora su Instagram, ha salutato la collega augurandosi di incontrarla presto su un altro set. E scherzando ha concluso: “Tranquilla, la prossima volta muoio io. Facciamo un po’ ciascuno”.

Certamente, nel cuore dei telespettatori, la storia di Susanna avrà sempre un posto speciale. Perché la sua è stata tutt’altro che una vita facile, tra la madre vittima di violenze domestiche o quando lei stessa è stata mandata in coma dall’aggressione di uno stalker, che avrebbe senza dubbio meritato un finale più docile.