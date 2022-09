Salernitana-Empoli, le probabili formazioni del match

Penultima partita della quinta giornata di Serie A 2022/23. Allo Stadio Arechi tra poche ore si giocherà Salernitana-Empoli, match non banale che potrà divertire il pubblico sugli spalti. I padroni di casa hanno iniziato la stagione con una vittoria, due pareggi ed una sconfitta; l’1-1 di Bologna avrà sicuramente dato motivazioni agli uomini di Nicola. Dall’altra parte, l’Empoli si trova più giù in classifica, poiché finora i toscani non sono ancora riusciti a vincere una partita.

Vista ancora l’indisponibilità di Lovato, Nicola decide di dare fiducia al suo terzetto di difesa, con Daniliuc pronto a subentrare. A centrocampo spazio dal primo minuto a Kastanos al posto di Vilhena, mentre confermato il duo Bonazzoli-Dia in attacco.

Zanetti non potrà contare su Baldanzi, il giovanissimo gioiello messo in luca nella scorsa giornata, uscito malconcio contro il Verona. Al suo posto giocherà Bajrami dietro le due punte Satriano e Lammers. Ancora panchina per Destro, non ancora al meglio.

Queste tutte le presse a poche ore dall’inizio di Salernitana-Empoli.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Kastanos, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. A disp.: Micai, Fiorillo, Bradaric, Daniliuc, Sambia, Vilhena, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, De Matteis, Pirola, Piatek. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribery. Squalificati -. Diffidati: –

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti. A disp.: Perisan, Ujkani, Ebuehi, De Winter, Cacace, Grassi, Haas, Guarino, Akpa Akpro, Pjaca, Walukiewicz, Fazzini, Degli Innocenti, Destro. Indisponibili: Tonelli, Cambiaghi, Baldanzi, Stubljar. Squalificati: – Diffidati: –