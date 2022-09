Empoli-Roma, le probabili formazioni del match

Ultima partita di questa sesta giornata di Serie A 2022/23. Questa sera alle 20:45, allo Stadio Castellani il pubblico potrà assistere a Empoli-Roma. I padroni di casa finora non sono riusciti ancora a vincere una singola partita, collezionando solo quattro pareggi ed una sconfitta. La Roma dal canto suo viene dalla pesante batosta di Udine che l’ha vista cadere in campionato per 4-0. Gli uomini di Mourinho sicuramente arriveranno in Toscana con il coltello tra i denti.

Zanetti non intende snaturare la sua creazione e continua a dare fiducia al suo 4-3-2-1. Le uniche differenze rispetto la gara di Salerno sono tre: il cambio a centrocampo di Bandinelli per Haas, l’inserimento di Bajrami per Satriano e lo spostamento più avanti di Pjaca.

La Roma invece ha bisogno di fare turnover. Le fatiche europee si fanno sentire, e per questo Mou potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo e sull’esterno. Per ora favorito infatti Celik su Karsdorp e Camara su Cristante; attenzione al possibile rientro già stasera di Abraham in attacco.

Queste tutte le premesse della sfida Empoli-Roma.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Bandinelli; Bajrami, Pjaca; Lammers. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Marin, Akpa Akpro, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Haas, Cambiaghi, Satriano, Ekong.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Vina, Cristante, Bove, Volpato, Zaniolo, Belotti, Shomurodov.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

GUARDALINEE: Di Iorio e Affatato.

IV UOMO: Pezzuto.

VAR: Chiffi.

AVAR: Galetto.