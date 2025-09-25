Al via ExpoSele 2025 con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

di Redazione ZON

Il messaggio: “Riarmo? Spero non si taglino i fondi all’agricoltura”

Il Sindaco di Eboli Mario Conte: “Grande entusiasmo e partecipazione nel solco di chi ha ideato le grandi fiere del passato”

Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00, fino al 27 settembre.

Ingresso gratuito con degustazioni, cooking show e talk dedicati all’agrifood.

Inaugurazione al PalaSele di Eboli

Si è aperta questa mattina al PalaSele di Eboli ExpoSele, la nuova fiera dell’agroalimentare che rilancia in chiave moderna e internazionale la storica tradizione fieristica della città.

Alla cerimonia inaugurale, con il tradizionale taglio del nastro, hanno partecipato:

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Il Sindaco di Eboli Mario Conte

L’Assessore allo Sviluppo Economico Vincenzo Consalvo

Il Presidente del Comitato ExpoSele Donato Santimone

Diverse autorità civili e religiose, tra cui Monsignor Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

Monsignor Raimo ha impartito la benedizione ai presenti e alla manifestazione.

Le dichiarazioni

Vincenzo De Luca – Presidente Regione Campania

“Negli ultimi anni abbiamo visto molti giovani allontanarsi dal settore, ma oggi registriamo un cambio culturale e un ritorno alla terra. La sfida è globale: dobbiamo competere con Paesi che producono a basso costo ma con scarsa qualità, mentre la nostra forza è l’eccellenza. Il 60% dei prodotti ortofrutticoli che arrivano in Germania proviene dalla Piana del Sele. Serve un salto di qualità, difendere la mozzarella di bufala campana e il nostro territorio. Altro che riarmo: il Governo deve impegnarsi a non tagliare i fondi destinati all’agricoltura.”

Mario Conte – Sindaco di Eboli

“Questa fiera raccoglie l’eredità della storica campionaria degli anni ’60, trasformandola in un evento dedicato alle nostre aziende. È una fiera di settore specializzata, capace di mettere in risalto tutte le realtà dell’agroalimentare e di valorizzarle sui mercati nazionali e internazionali. Questi obiettivi non riguardano solo la città di Eboli, ma l’intero territorio della provincia di Salerno.”

Vincenzo Consalvo – Assessore alle Attività Produttive

“Questa è solo la prima edizione, ma stiamo già progettando i prossimi passi. Abbiamo intercettato una reale esigenza delle imprese e vogliamo ampliare l’offerta, creando appuntamenti dedicati anche ad altri comparti, come quello florovivaistico, accanto alla filiera bufalina che oggi rappresenta una delle nostre eccellenze.”

Donato Santimone – Presidente Comitato ExpoSele

“Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, in particolare a Banca Campania Centro e a Camillo Catarozzo, tra i primi a sostenerci. ExpoSele vuole essere non solo una fiera, ma anche un’occasione di crescita culturale, come dimostra la mostra fotografica Attraverso la storia, che valorizza la memoria della storica Fiera campionaria di Eboli.”

Expo e Programma Eventi

Oltre 80 espositori dalla Piana del Sele e dal Sud Italia animano gli spazi del PalaSele con:

Prodotti DOP e IGP

e Startup innovative

Buyer internazionali

Convegni e showcooking fino al 27 settembre

Programma del 26 settembre

Ore 10:00 – Sala B: Convegno “Approcci innovativi per la coltivazione sostenibile al chiuso e in ambiente protetto”. Interventi: Luigi d’Aquino (ENEA), Roberta Paradiso e Stefania De Pascale (UNINA). Modera: Daniele Massa (CREA).

Convegno “Approcci innovativi per la coltivazione sostenibile al chiuso e in ambiente protetto”. Interventi: Luigi d’Aquino (ENEA), Roberta Paradiso e Stefania De Pascale (UNINA). Modera: Daniele Massa (CREA). Ore 10:00 – Sala A: Cooking show a cura di INCIBUM .

Cooking show a cura di . Ore 11:30 – Sala C: Job Day a cura del Centro per l’Impiego: incontro tra domanda e offerta di lavoro.

a cura del Centro per l’Impiego: incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ore 11:30 – Sala A: Convegno “Coltivazioni innovative nella Piana del Sele: dalle piante aromatiche ai fiori commestibili”. Partecipano: Enrica De Falco, Domenico Ronga, Donato Castronuovo (UNISA), Andrea Copetta (CREA Sanremo).

Convegno “Coltivazioni innovative nella Piana del Sele: dalle piante aromatiche ai fiori commestibili”. Partecipano: Enrica De Falco, Domenico Ronga, Donato Castronuovo (UNISA), Andrea Copetta (CREA Sanremo). Ore 14:30 – Sala A: Presentazione di startup e PMI innovative per il settore agroalimentare.

Presentazione di per il settore agroalimentare. Ore 16:30 – Sala B: Incontro “Agri Food Future: oltre l’Intelligenza Artificiale il FoodSystem 5.0”, con Alex Giordano, direttore scientifico del progetto PIDMed.

Promotori e Partner

ExpoSele è promossa dal Comune di Eboli e organizzata dal Comitato di Scopo ExpoSele 2025, con il patrocinio di:

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Agenzia ICE

Regione Campania

Provincia di Salerno

Casa del Made in Italy

Città di Eboli

Camera di Commercio di Salerno

Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano

Main sponsor: Banca Campania Centro

Partner: GAL Colline Salernitane, Consorzio ASI Salerno, Gruppo Stratego