Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “9 minuti con l’Arcivescovo”: 27° conversazione

di Redazione ZON

La nuova video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

Ritorna, oggi, dopo la pausa estiva, 26 settembre 2025, l’appuntamento con “9 minuti”,la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo ha fornito un rapido bilancio sui solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Salerno che hanno visto migliaia di partecipanti, a conferma del forte legame della comunità con l’Apostolo Matteo. Inoltre, considerando come risulti sempre più urgente sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche importanti come quelle relative alla disabilità, per contrastare così anche fenomeni pericolosi come il bullismo, Sua Eccellenza Monsignor Bellandi si è soffermato sul progetto Professione Inclusione, fortemente voluto dall’Ufficio diocesano catechesi e disabilità e che da ottobre coinvolgerà 5 istituti secondari superiori di Salerno.

Riflettori puntati, dunque, sulla festa dei popoli giunta alla sua 16° edizione ed in programma presso il Parco dell’Irno il 28 settembre. Infine, l’Arcivescovo ha ricordato che riprende la Visita Pastorale.

Per scaricare e visionare l’intervista>>>

https://drive.google.com/file/d/1lt4yKdCs0T-d7_HX3xcm4XSN3n4OhGcA/view?usp=drive_link