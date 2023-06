Al via il progetto “Le Vacanze Estive… in quel di Pellezzano”

di Rita Milione

Il Centro Leali, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pellezzano retto dall’Assessore Annalaura Villari, organizza “Le vacanze estive… in quel di Pellezzano” che prevede un ciclo di laboratori estivi rivolti ai bambini del territorio e alle loro famiglie con un’attenzione particolare all’inclusione ed all’integrazione dei soggetti diversamente abili.

Le attività di terranno dal prossimo 21 giugno fino al 13 luglio secondo il seguente calendario:

– 21 giugno “Salto nella Storia” a cura di Fabio Luciano;

– 23 giugno “Il Mare” a cura degli operatori del Centro “LeAli”;

– 27 giugno “Vacanza on the Road” a cura degli operatori del Centro “LeAli”;

– 30 giugno “Tutti in Campeggio” a cura degli operatori del Centro “LeAli”;

– 4 luglio “Le Olimpiadi Estive” a cura degli operatori del Centro “LeAli”;

– 6 luglio ” La Pesca al Lago” a cura degli operatori del Centro “LeAli”;

– 10 luglio “Lasciamo Traccia” a cura della Cooperativa “Saremo Alberi”;

– 12 luglio “Un Mondo a Colori” a cura della Coperativa “Saremo Alberi”;

– 13 luglio “Scultore e Maestro Vasaio” a cura di Fabio Luciano”

“Ringrazio – ha detto il Sindaco Francesco Morra – l’Assessore Annalaura Villari, il Centro “LeAli”, la Cooperativa “Saremo Alberi” e Fabio Luciano per l’organizzazione di questo progetto estivo che si aggiunge ai tanti altri progetti promossi dall’Assessorato alle Politiche Sociali, che grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni locali cerca sempre di mettere in piedi iniziative volte all’inclusione sociale soprattutto nei confronti dei diversamente abili”.

I laboratori indicati nel calendario si svolgeranno presso il Centro Diurno “LeAli” in via A. Vitale a Pellezzano dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Possono iscriversi tutti i bambini del territorio, con particolare attenzione per i diversamente abili telefonando ai numeri: 345.0176416; 3476487324.