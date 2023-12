Alan Ritchson, il bullo che lo tormentava gli ha chiesto un selfie

di Anna Del Prete

ALAN RITCHSON SELFIE BULLO – Spesso il successo porta con sé qualcosa di inaspettato e imprevedibile. E’ quello che è accaduto ad Alan Ritchson, attore conosciuto per essere il protagonista della serie Reacher. L’attore si è ritrovato a fare un selfie con uno dei bulli che lo tormentava .

Alan Ritchson ha incontrato un bullo che gli ha chiesto un selfie

Con il debutto della seconda stagione, l’acclamato attore 41enne ha rilasciato un intervista al Wall Street Journal. Egli ha raccontato che non sempre è stata una persona tutto muscoli, ma era goffo e timido. Per questo motivo veniva sempre preso in giro dai bulli: “Come ragazzo che era un artista senza ancora saperlo, ho subito la mia dose di bullismo. All’inizio non avevo la struttura fisica che ho adesso e amavo esprimermi attraverso la musica, il canto, e il pattinaggio. Non era l’ideale per un ragazzo in una zona in cui tutti i ragazzi portavano il mullet e andavano a scuola con i fuoristrada”.

A distanza di anni, Alan rincontra uno dei bulli che lo hanno tormentato. L’uomo gli ha chiesto un selfie e sembrava non si ricordasse niente di quello che aveva fatto all’attore tempi addietro: “Prima che lasciassimo la Florida, mi è capitato di incontrare uno dei ragazzi che mi tormentavano al liceo. Voleva un selfie. Sono stato felice di accontentarlo, anche se mi è sembrato strano. Ha dimenticato cosa ha fatto, ma io no”.

Questa è una vera e propria rivincita su tutti i fronti. Alan Ritchson, è dimostrato capace di comprendere e perdonare e bravissimo nel rassicurare i ragazzi che dovessero subire un trattamento simile a quello con cui ha dovuto confrontarsi.

