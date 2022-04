Alberto Angela a Napoli con “Ulisse – i piaceri della scoperta”

L’amatissimo divulgatore scientifico e conduttore tv Alberto Angela farà di nuovo tappa a Napoli. Dopo la puntata intitolata “Stanotte a…Napoli“, andata in onda la sera di Natale, Angela sarà di nuovo nel capoluogo campano per girare un nuovo episodio de “Ulisse – i piaceri della scoperta“. Docuserie in onda su Rai Uno.

Questa volta, però, il noto divulgatore e figlio d’arte farà tappa sul Lungomare e nei Quartieri Spagnoli, luoghi simbolo della “napoletanità” in Italia e nel mondo. Le riprese inizieranno il prossimo 3 maggio e avranno come cornice il meraviglioso Castel dell’Ovo e le strade di uno dei quartieri simbolo del centro storico napoletano.

Alberto Angela e Napoli, la storia di un’attrazione fatale

Come dicevamo, non è la prima volta che Alberto Angela fa tappa a Napoli per raccontare delle sue meraviglie e contraddizioni. Il divulgatore scientifico, infatti, ha già regalato scene inedite della città svelandone i misteri e le bellezze più nascoste che gli sono valse anche la cittadinanza onoraria nel 2018. Con “Stanotte a.. Napoli” della Natale scorso ha saputo tenere incollati alla tv oltre 4 milioni di italiani, guadagnandosi il 23% di share.

Ma le attività di Angela in Campania non si fermano di certo alla sola Napoli. Per due occasioni, tra dicembre e gennaio scorso, Angela si è recato con il programma “Meraviglie” prima ad Ischia e poi nell’attuale capitale italiana della cultura 2022, Procida.