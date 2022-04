Letizia Battaglia: Rai Uno ha deciso di onorarla con una miniserie

Letizia Battaglia è morta. La famosa fotografa palermitana si è spenta il 14 aprile 2022, all’età di 87 anni. La donna è nota per aver immortalato la lotta alla mafia tramite i suoi scatti viscerali e potenti. Per onorare la sua figura Rai 1 ha deciso di realizzare una miniserie e di mandarla in onda tra un mesetto circa, precisamente il 16 e il 23 maggio. A vestire i panni di Letizia Battaglia l’attrice palermitana Isabella Ragonese.

Letizia Battaglia: le parole del sindaco di Palermo

A rendere nota la scomparsa della Battaglia è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando:

“Palermo perde una donna straordinaria, un punto di riferimento. Letizia Battaglia era un simbolo internazionalmente riconosciuto nel mondo dell’arte, una bandiera nel cammino di liberazione della città di Palermo dal governo della mafia. In questo momento di profondo dolore e sconforto esprimo tutta la mia vicinanza alla sua famiglia”.

