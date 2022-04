Whatsapp: nuovo aggiornamento, nasce Community

A breve Whatsapp cambierà quasi totalmente, l’app di messagistica diventerà un po’ più social ed assomiglierà di più ai competitor Telegram e Discord. I nuovi aggiornamenti infatti sbloccheranno delle funzioni nuove mai viste prima. “Abbiamo costruito Community di WhatsApp – ha spiegato il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg – per rendere più semplice l’organizzazione di tutte le chat di gruppo e per trovare informazioni. Si potranno riunire diversi gruppi in un’unica community: oltre ai singoli gruppi per le diverse classi, potresti avere una community generale per i genitori di una scuola con uno spazio unico per le circolari e gli strumenti per gli amministratori”.

Tuttavia, si tratta di una funzione che è costruita sulla base delle specificità di WhatsApp, che resta una piattaforma di instant messaging che deve tenere conto della privacy degli utenti. In primo luogo, l’accesso alle Community non sarà aperto a tutti: per entrare, sarà necessario essere invitati dall’amministratore, che sarà chiamato a selezionare i gruppi da introdurre o a crearne di nuovi. Non esisterà, in altre parole, una funzione di ricerca delle Community.

Allo stesso tempo, il numero di telefono degli iscritti non sarà visibile a tutti i membri della Community, ma solo a quelli con cui si condividono singoli gruppi, come già accade oggi. Ancora: solo gli amministratori potranno inviare messaggi, chiamati Avvisi, ai membri delle community nella relativa bacheca e ci sarà un limite all’inoltro dei messaggi, che potranno essere inviati a un solo gruppo alla volta, invece che ai 5 consentiti attualmente.