Oroscopo Branko di oggi, venerdì 15 aprile 2022: Ariete passionale

Luna in Bilancia assicura amore a voi nati del segno. Bisogna festeggiare l’amore, impulsive le nuove attrazioni.

Amici del Toro, buone notizie per voi nati del segno. Non rinunciate più ad un segno d’amore, l’invito è rivolto chiaramente alle persone sole.

Attrazioni totali, immeditate e sconvolgenti questo vale per le persone single in particolare.

Un giorno da sfruttare in pieno prima di Pasqua, fate un dettagliato programma della giornata. Vi siete appena liberati di Marte negativo.

Lo spettacolo sta per iniziare, c’è forte opposizione di Urano e di Mercurio nel settore delle collaborazioni. Questa Luna a Pasqua sarà nel vostro segno.

Non è la vostra Luna questa ma a Pasqua si. Quello che vi manda in tilt è l’instabilità delle persone con cui siete costretti a lavorare.

Acquario

Non ci sono disturbi seri oggi, Mercurio non impedisce alla Luna piena nascente di unire una coppia in matrimonio.