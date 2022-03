Instagram down: problemi nel caricamento di contenuti

Su Twitter e downdector.it si moltiplicano le segnalazioni di un Instagram Down, tuttavia non generalizzato: cosa ne sappiamo

Instagram Down? Diversi utenti, su Twitter e downdector.it segnalano problemi nella funzionalità del social per immagini di Mark Zuckerberg.

In particolare sarebbe al momento impossibile caricare nuovi contenuti (sia immagini sul feed che Storie) e visualizzare correttamente la lista dei follower. Tuttavia, il problema non sarebbe generalizzato ma riguarderebbe solo aree geografiche specifiche.

Intanto, ad ogni down dei social, si ripete quella che nel tempo si è attestata come una vera e propria liturgia: gli utenti, disperati, si riversano su piattaforme sociali alternative (Twitter quando Instagram e Facebook vanno in down, Telegram quando Whatsapp smette di funzionare). Il battage contribuisce alla presa in carico del problema che, di solito, viene risolto nel giro di poco tempo

L’ultimo grande blackout social della storia recente risale alla notte tra il 3 Ottobre e il 4 Ottobre 2021 quando tutte le reti sociali di proprietà di Mark Zuckerberg rimasero inattive per circa sei ore. A differenza dell’Instagram Down odierno, tuttavia, quel malfunzionamento ebbe una eco globale con segnalazioni dagli Stati Uniti all’India, dalla Francia alla Germania: era impossibile inviare o ricevere messaggi, postare o inviare foto.