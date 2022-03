Whatsapp, la truffa dei buoni carburante da 100 Euro

Un messaggino Whatsapp promette buoni sconto carburante da 100 Euro da parte di Eni: ma è una truffa

Da giorni, molte persone si vedono recapitare sul proprio smartphone tramite Whatsapp un messaggino in cui Eni prometterebbe l’erogazione di un buono sconto da 100 Euro per “protesta contro la guerra in Ucraina” e per “contrastare il caro -carburante“. In fondo al messaggino, si trova anche un link per poter riscattare questo fantomatico buono, ma esso non è altro che un’esca per accedere ai dati personali del consumatore e a quelli relativi al suo conto corrente o alla carta di credito.

Cos’è il phishing e come difendersi

Eni nega di aver messo in piedi un’iniziativa del genere, perciò possiamo affermare con certezza che questo messaggino non è altro che una truffa, della categoria del cosiddetto phishing che consiste nella sottrazione dei dati della propria carta di credito, attraverso un messaggio sul cellulare o una e-mail che promette guadagni o sconti immediati.

Cosa fare per difendersi? Non cliccare sul messaggio e neppure sul link che vi viene proposto. Il messaggio va immediatamente cestinato e non inoltrato a nessuno. E’ opportuno poi ricordare di rifarsi sempre a fonti di notizie ufficiali e attendibili, come sono per esempio i canali governativi.