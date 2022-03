Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 23 marzo 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 23 marzo 2022, del noto dating show di Maria De Filippi

Anticipazioni Uomini e Donne: andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:45 il nuovo appuntamento con il noto dating show condotto da Maria De Filippi. Ecco chi saranno i protagonisti e tutto quello che succederà tra loro. Nella puntata di oggi sarà nuovamente protagonista la dama Gemma Galgani del trono over con la sua nuova frequentazione con il cavaliere Franco.

Un evento questo molto importante per la dama torinese, per la quale ormai scendono sempre meno spasimanti. E negli ultimi mesi tutte le frequentazioni che ha iniziato si sono poi rivelate dei veri e propri fallimenti. L’ultima conoscenza di Gemma a Uomini e Donne risale addirittura alle feste natalizie. Da allora, ha provato a creare delle nuove conoscenze, ma, nulla si è concretizzato.

Nelle ultime settimane però ha iniziato a provare interesse per Franco e oggi qualcosa tra loro cambierà. L’uomo infatti ha sempre rifiutato le avances della bella dama torinese, ma stando alle anticipazioni Uomini e Donne di oggi, i due sarebbero usciti per la prima volta insieme. E non solo: sarebbe scattato anche già scattato un bacio.

Infine, scatteranno baci anche per il tronista Matteo Ranieri che, dopo le incomprensioni con la corteggiatrice Federica Aversano, ha accolto la bella Valeria. Matteo cercherà di portare avanti entrambe le conoscenze, essendo preso da entrambe e in esterna deciderà di baciarle entrambe.