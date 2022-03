Concorso Polizia di Stato 2022: requisiti e prove

Posizioni aperte in Polizia di Stato per 1000 Allievi Vice-Ispettori: per presentare domanda c’è tempo fino al 21 Aprile 2022

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando di concorso in Polizia di Stato aperto a 1000 Allievi Vice-Ispettori: la domanda di partecipazione al concorso, che non prevede il versamento di alcuna tassa, può essere presentata fino al 21 Aprile 2022 tramite il sito ufficiale della Polizia di Stato. Prima di avviare la procedura, è opportuno accertarsi di essere in possesso di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Pec o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Le prove da sostenere

Il concorso in Polizia di Stato 2022 per 1000 Allievi Vice Ispettori, consta di diverse prove da sostenere. Innanzitutto, se i candidati dovessero superare le 5.000 unità, una prova preselettiva con domande estratte a sorte da una banca dati costruita ad hoc, che supererebbero solo i primi 6.000 candidati in graduatoria.

Superate le prove fisiche, quelle attitudinali e gli accertamenti psicofisici atti a verificare l’idoneità del candidato al servizio, si passa alla prova scritta, che consiste nella stesura di un tema con elementi di diritto penale o di diritto processuale penale, durante la quale i candidati possono consultare codici e leggi.

Infine, la prova orale che consiste nella discussione dei temi oggetto della prova scritta. Possibili domande in materia di diritto amministrativo e diritto civile, e nozioni di lingua straniera.

I requisiti

Per partecipare al Concorso Polizia di Stato 2022 per 1000 allievi Vice-Ispettori, i candidati: