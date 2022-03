Anticipazioni Un posto al sole: puntata del 23 Marzo

In onda questa sera, mercoledì 23 Marzo, una delle serie tv più longeve della tv italiana: ecco le anticipazioni di Un posto al sole

Anticipazioni Un Posto al Sole: andrà in onda questa sera alle 20:45 su Rai 3 un nuovo episodio della nota soap Rai. Ecco cosa succederà. In particolare Niko cercherà di calmare gli animi di Susanna mettendo un freno al comportamento ambiguo di Manuela. Le chiederò infatti di smetterla con i giochetti e di lasciarlo in pace. Questo suo atteggiamento infatti sta facendo soffrire la figlia di Adele. Ma cosa farà la ragazza: lo ascolterà e si farà da parte oppure no?

Samuel invece sarà pronto a dimostrare di essere adatto per prendere il posto di Patrizio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Speranza vorrà stargli vicina. Sembrerà infatti che la giovane Altieri abbia finalmente capito di provare un forte sentimento per lui e ora che è in difficoltà, non vedrà l’ora di mostrargli il proprio affetto. Chiederà a Mariella un aiuto per organizzare una serata speciale. Cosa avrà in mente di fare? Come la prenderà Samuel?

Infine, guai in vista per Chiara: la sua dipendenza è stata scoperta e presto il cerchio potrebbe stringersi intorno a lei. La ragazza poi, presa dai suoi problemi sul lavoro ma anche dal lato sentimentale, non si accorgerà di essere ormai prossima a cadere nella rete di Lara e Roberto. I due non vedono l’ora di mettere le mani sull’Hotel della Petrone e su tutte le quote della sua azienda. Ormai sono sempre più prossimi a sferrare l’attacco definitivo: stanno aspettando il momento giusto. Nunzio riuscirà a capire cosa rischia la sua fidanzata?

