Fedez e la sua malattia: operato stamattina al San Raffaele

Pochi giorni fa l’annuncio sui social: Fedez operato stamattina al San Raffaele per un importante problema di salute

Fedez lo aveva annunciato solo qualche giorno fa lasciando senza parole tutti i suoi fan e seguaci: ha un problema di salute. Attraverso le storie Instagram attraverso cui non ha mai fatto mistero di nulla, con le lacrime agli occhi, aveva parlato di un importante percorso che avrebbe iniziato di li a breve per stare meglio. Ancora nessuno sa bene di cosa si tratta: il noto rapper per questioni di riservatezza non ha accennato al tipo di problema che gli hanno diagnosticato.

Oggi, però, nel giorno del primo compleanno della piccola Vittoria, Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Ieri il presagio che oggi sarebbe successo qualcosa di importante. Dopo il silenzio degli ultimi giorni (a cui non siamo abituati), sempre tramite storie Instagram ha scritto:

“Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”

Insomma, momento difficile per i Ferragnez che negli ultimi hanno nel bene e nel male ci hanno tenuto compagnia attraverso la loro quotidianità e spontaneità. Non ci resta che attendere la loro versione per capire le condizioni di salute di Fedez, con la speranza che si rimetta presto.