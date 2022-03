Anticipazioni Amici 2021: i guanti di sfida della seconda puntata del serale

In attesa della seconda puntata del serale, le anticipazioni Amici 2021 ci consentono di svelare i primi due nuovi guanti di sfida che vedranno a confronto gli allievi di ballo e canto. A consegnare le due buste rosse, una per il ballo e una per il canto, è stata Maria De Filippi.

Anticipazioni Amici 2021: Todaro sfida la Celentano

La prima busta rossa è destinata a Carola ed è da parte del prof. Raimondo Todaro che scrive: “La maestra Celentano sostiene che Serena con il suo fisico non possa fare la ballerina, ma la verità è che il mondo della danza è molto vario, ci sono parecchie tipologie di ballerine. Possono esserci brave ballerine non adatte per determinati spettacoli. Per questo ho deciso di lanciare questo guanto di sfida.

Carola dovrà esibirsi in una comparata contro Serena ballando la coreografia originale del videoclip di Beyoncé, Single ladies.

Il secondo guanto lanciato dalla Pettinelli

Anche per i cantanti è tempo di guanto di sfida e questa volta la busta rossa è destinata ad Alex e arriva dalla Pettinelli che prevede un confronto con il suo allievo Albe. Ecco quanto scrive la prof: “La musica ci fa sognare, innamorare, commuovere. Ma la musica deve anche farci divertire, dimenticare i problemi di ogni giorno per rifugiarci in un mondo positivo, allegro e gioioso. E visto che sorridere mi piace così tanto, ho pensato bene di lanciare un guanto di sfida che faccia sorridere tutti.”

Il brano che dovranno eseguire i due cantanti è Abbronzatissima nella versione di Brusco, una prova che metterà in difficoltà Alex dato che si tratta di una canzone decisamente fuori dal suo stile.

Non ci resta che attendere la puntata di sabato di Amici 2021 per scoprire chi vincerà il guanto di sfida. Carola, Alex o Albe e Serena?