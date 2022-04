Stasera su Rai 1 La scogliera dei misteri, di cosa si tratta?

La scogliera dei misteri. Un passato misterioso tutto da scoprire, le atmosfere del giallo e un pizzico di romanticismo. Un mix perfetto per ‘La scogliera dei misteri’ , miniserie francese che andrà in onda da martedì’ 12 aprile in prima serata su Rai 1.

Protagonista Lola Bremond, una ragazza di Bordeaux, che viene invitata per un colloquio di lavoro in una località costiera della Bretagna.

Il colloquio si rivelerà falso e Lola viene a sapere che, esattamente 25 anni prima, proprio in quella cittadina era stata uccisa una ragazza, Manon Jouve, che le assomigliava in modo straordinario. Poco dopo, con un messaggio telefonico che le promette chiarimenti, viene attirata a casa di un certo Rémi Perec, ma giunta lì lo trova moribondo.

La serie tv andrà in onda in tre prime serate il 12, 19 e 26 aprile alle 21.25 su Rai 1.