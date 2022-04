Don Matteo 13: anticipazioni seconda puntata, in onda giovedì 7 aprile

Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella seconda puntata in onda giovedì prossimo, 7 aprile 2022 su Rai 1

Don Matteo 13: giovedì 7 aprile 2022 alle 21:30 andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata della nota fiction con Terence Hill. L’attore però, 83 anni, dopo 13 stagioni ha scelto di lasciare la sua tunica e tra qualche puntata lascerà il testimone da Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Nel frattempo ecco cosa succederà nella prossima puntata dal titolo “Amore e Rabbia”. Protagonista un giovane adolescente, Federico, che verrà coinvolto nell’omicidio di un avvocato. La sera stessa dell’accaduto Don Matteo vedrà il ragazzo scappare proprio dalla casa della vittima. L’uomo cercherà di aiutarlo ma purtroppo Federico non sarà semplice, rifiuterà l’aiuto poiché scorbutico e pieno di rabbia.

Valentina, invece, la figlia del colonello Anceschi, grande ritorno della prima puntata di questa stagione, sembrerà andare molto d’accordo con il pm Marco Nardi. La ragazza non ha ancora superato la morte di una sua amica e non avendo avuto comprensione dal padre, ha iniziato a bere. Cecchini capite le difficoltà della giovane le ha infatti offerto di restare a Spoleto.

Anna, intanto, è alle prese con i suoi problemi sentimentali: tenterà in tutti i modi di dimenticare Sergio e voltare pagina. Il Maresciallo Cecchini è molto dispiaciuto di vederla giù di morale, vorrebbe aiutarla a ritrovare la sua serenità. Proverà quindi in tutti i modi a far riavvicinare Marco e Anna, i cui sentimenti sono stati messi da parte dopo le divergenze della scorsa stagione.