Anticipazioni Don Matteo: ecco cosa accadrà nella 13esima stagione

Don Matteo è una delle fiction più famose degli ultimi anni. La serie vanta, infatti, un cospicuo numero di ascolti che conferma, ancora una volta, tutto l’amore che il pubblico nutre nei confronti di Terence Hill. Scopriamo, insieme, quali sono le Anticipazioni di Don Matteo.

Don Matteo 13 torna su Rai 1 giovedì 31 marzo, in prima serata: Ricordiamo che la prima puntata di Don Matteo 12 raggiunse il risultato del 30,9% share. La nuova stagione riuscirà a reggere il confronto?

Don Matteo 13 è composto da 10 nuove puntate che verranno trasmesse a partire dal 31 marzo su Rai 1. La notizia sulla tredicesima stagione che ha generato una certa dose di scalpore è l’uscita di scena di Terence Hill e l’arrivo di un attore molto famoso: Raoul Bova.

Il noto attore farà il suo ingresso durante la quinta puntata, nelle vesti di Don Massimo. Bova, a tal proposito, afferma:

“Io e Terence ci siamo incontrati e volevo avere una specie di consenso da parte sua. Credevo che fosse giusto, soprattutto per avere il passaggio del testimone. Il suo consiglio è stato quello di essere me stesso e sincero” .

“Il personaggio di don Massimo possiede un carattere forte, vuole stare tra la gente per capirla. È un prete in evoluzione che vuole comprendere fino in fondo il significato del perdono e vuole dare una seconda opportunità. E poi non giudica mai le persone e durante la stagione, a seconda dei casi trattati, si scopriranno molte aspetti e temi come il combattere contro le ingiustizie, amare la verità e il prossimo. L’amore è la base di questo personaggio “-continua l’ex nuotatore.