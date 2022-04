Belve: nella puntata di domani ci saranno Ilary Blasi e Irma Testa

Belve, il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani nella seconda serata di Rai2, vedrà la presenza di due donne meravigliose: Ilary Blasi e Irma Testa.

Belve: Ilary Blasi

Francesca Fagnani, durante la puntata di venerdì 1° aprile 2022, avrà come ospite la conduttrice Ilary Blasi, che ultimamente è stata al centro del gossip per via della presunta crisi con il marito Francesco Totti. Che cosa rivelerà la bella showgirl?

Belve:i momenti più importanti di Ilary Blasi e Francesco Totti

Francesca Fagnani intervista Ilary Blasi, la quale ripercorre tutti i momenti più importanti della sua vita privata e della sua carriera. Sollecitata dalla giornalista, Ilary si sofferma a lungo sulla notizia del presunto tradimento del marito:

“La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?“, domanda la Fagnani.

E la Blasi risponde, sicura: “No, né dell’uno né dell’altra“.

Ilary Blasi: “La certezza non ce l’avrò mai”

Si parla, poi, della foto che ritrae una ragazza allo stadio a pochi metri da Totti. La Faragni, a questo punto, chiede:

Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice? […]Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?”

“No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi ”-confessa Ilary.

Belve: Irma Testa

Classe 1997, domani sera, durante la puntata di Belve sarà presente anche Irma Testa. La ragazza è una pugile italiana, appartenente alla categoria dei pesi leggeri, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, la prima nella storia del pugilato italiano. La campionessa, soprannominata Butterfly per la sua leggerezza e per la sua agilità nei movimenti, non fa mistero della sua omosessualità. Cosa conosceremo di lei? Cosa dirà domani? Non ci resta che seguire la puntata di Belve, in onda domani, in seconda serata, su Rai Due. L’appuntamento è alle 23. Non mancate!