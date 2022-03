Ornella Muti: il legame con la Russia di Putin

Nella puntata di domani di Belve la giornalista Francesca Fagnani incita Ornella Muti a parlare della guerra e della residenza in terra sovietica.

Ornella Muti e il rapporto con la Russia

La Fagnani, quindi, osa chiedere:

“Con la Russia ha un rapporto stretto, ha la residenza, ha casa, ha chiesto la cittadinanza, ha fatto spettacoli importanti, ha detto che ha un amore per il popolo russo ed è ricambiata: ecco, in questo momento?”

“Sono confusa” – ammette la Muti.

Ornella Muti: “Amo molti i russi”

Allora la Fagnani risponde:

“Ha dubbi da quale parte stare rispetto alla guerra (…) Ma è confusa rispetto a cosa?

Ornella Muti, a questo punto, si pronuncia così:

“Sono confusa perché sono dispiaciuta, amo molto i russi e i russi mi amano tantissimo, ma…questa guerra è sbagliata”

Ornella Muti e la sessualità

In merito, la bellissima attice afferma:

“Ancora stiamo a parlare di sesso, alla mia età!?… In questo momento ho escluso il sesso dalla mia vita (…) Non sono mai stata un’esuberante sessuale, se il sesso è accompagnato dall’amore per me ha un senso, non farei mai una botta e via”.

Celentano e lo storico tradimento

Circa il flirt con Celentano, ricordando che la Mori lo definì, all’epoca, come un tradimento privo d’amore, la Muti risponde: “Ho un altro ricordo in merito”.

La figlia: chi sarà il padre?

La donna ha tre figli. Il padre della prima, Naike Rivelli, è sempre rimasto sconosciuto. In merito alla rivelazione che il padre non è il produttore cinematografico spagnolo (José Luis Bermùdez de Castro Acaso) la conduttrice chiede:

“Lei è rimasta sorpresa per la prova del DNA?”

Ornella Muti risponde: