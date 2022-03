Iva Zanicchi si sposa per la seconda volta all’età di 82 anni, dopo il matrimonio con Antonio Ansoldi. Durante un’intervista rilasciata al settimanale “Intimità”, la donna ha dichiarato che si sposerà con Fausto Pinna, il produttore musicale dalle origini sarde a cui è legata sentimentalmente da moltissimo tempo.

Iva Zanicchi: dove andrà in viaggio di nozze?

La Zanicchi ha rivelato anche la località scelta per il viaggio di nozze: si tratta di Terrasanta ed Egitto, luoghi in cui non è mai stata.

Iva Zanicchi: “L’ho proposto a Fausto apertamente”

L‘artista, a tal proposito, ha raccontato: “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”.

La partecipazione al Festival di Sanremo

L’ex politica ha partecipato alla settantaduesima edizione del festival di Sanremo con la canzone “Voglio amarti”, accompagnata dal compagno e dalla figlia Michela Ansoldi, che lavora come discografica con l’etichetta Luvi. L’ex politica italiana, inoltre, vanta numerosi riconoscimenti: ha vinto, infatti, il Festival della canzone italiana ben tre volte: nel 1967, nel 1969 e nel 1974.

Fausto Pinna e l’amara scoperta

Nel 2020 Pinna, di dieci anni più giovane di lei, ha scoperto di avere un tumore ai polmoni contro il quale sta ancora lottando. L’uomo ha confessato di aver fumato per anni ben novanta sigarette al giorno.