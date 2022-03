Belve: Aurora Ramazzotti e Valeria Marini ospiti della quinta puntata

La quinta puntata del programma Belve andrà in onda questa sera su Rai2, diretto dalla giornalista televisiva Francesca Fagnani. Per i “profani” del programma, si tratta di una sorta di talk show, che vede protagoniste quasi sempre delle donne dalla forte personalità: attrici, scrittrici, cantanti, politiche, e qualsiasi altra professione che le abbia viste in tv almeno una volta nella vita. Raramente sono gli uomini a sedere nello studio della Fagnani: uno degli ultimi è stato il cantante Morgan.

Il programma è un susseguirsi di interviste vis-à-vis tra queste “belve” e la conduttrice, mentre, a fine puntata, sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti.

Per la quinta puntata del programma le ospiti scelte sono due showgirl: Valeria Marini e Aurora Ramazzotti. Le due, la prima, con molti più anni di esperienza, la seconda, ancora in erba ma con alle spalle un “patrimonio scenico” considerevole, sono e sono state protagonista di programmi di spicco per la tv italiana. Ricordiamo infatti l’esordio della Marini nel programma tv Luna di Miele, mentre la Ramazzotti, nonostante la giovane età, ha già preso parte a format come Le Iene, Vuoi scommettere? e Mystery Land. Sarà proprio questo tratto comune che ha spinto la Fagnani a volerle nella stessa serata?