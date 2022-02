Belve: Morgan sarà il primo ospite della serata

Va in onda questa sera su Rai 2 la seconda puntata della nuova edizione del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Per chi non seguisse il talk show, si tratta di una trasmissione che vede protagoniste delle donne (raramente degli uomini occupano la scena) dalla personalità forte, appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca.

Il programma è un susseguirsi di interviste vis-à-vis tra queste “belve” e la conduttrice, mentre, a fine puntata, sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti.

Questa sera, a sedere sulle poltrone di Belve saranno il cantante Morgan, una delle eccezioni del programma, dato che le intervistare sono quasi sempre delle donne. La seconda intervista verrà invece rivolta a Cristina Pinto, ex camorrista dissociata, che non è mai diventata collaboratrice di giustizia. Si tratterà di una testimonianza durissima, spietata di una realtà che si fa finta di non vedere.