Laura Pausini super ospite al Premio lo Nuestro 2022

E’ fuori ora su YouTube il videoclip ufficiale del brano Scatola/Caja nella versione italiana e spagnola. Sempre nel video, sono presenti le prime immagini inedite tratte dal film Amazon Original Laura Pausini – Piacere di conoscerti; prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e disponibile in esclusiva su Prime Video dal 7 aprile in 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Una sequenza di immagini intime e incredibilmente intense, che ricreano e svelano per la prima volta la vera cameretta della Laura Pausini adolescente: letto, coperte, sveglia, mobili, poster, libri di scuola; il bracciale da cui non si separava mai da ragazzina, dischi e un autografo di Vasco Rossi. Così, a distanza di anni, Laura ritrova sé stessa e dialoga con la giovane sognatrice che era in lei.

Laura è reduce dall’esibizione di ieri sera, giovedì 24 febbraio, ai PREMIO LO NUESTRO 2022 – uno degli eventi più prestigiosi per la musica latina nel mondo. Nel corso della serata l’icona del pop internazionale ha presentato per la prima volta, con una performance esclusiva dall’Italia, arricchita dalle immagini dall’alto di Roma Città Eterna, CAJA – versione spagnola del nuovo singolo SCATOLA, prodotto dalla Atlantic Warner.

La scenografia della performance è stata realizzata da Laccio all’interno de La Lanterna, terrazza coperta da una particolare struttura realizzata dall’architetto italiano Massimiliano Fuksas in un meraviglioso mix tra antico e moderno, che sottolinea l’amore di Laura per la storia del suo paese.