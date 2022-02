Anonymous dichiara cyber guerra alla Russia, siti del Cremlino inaccessibili

“Il collettivo Anonymous è ufficialmente in cyber guerra con il governo russo“: lo scrive lo stesso movimento internazionale sul suo account twitter, annunciando di avere hackerato il sito dell’emittente Rt news. I siti del Cremlino, del governo russo e della Duma attualmente risultano al momento inaccessibili, dopo che alcuni media, fra cui l’ucraino Kiev Independent, avevano riferito di un attacco hacker.

“Mettetevi nei panni degli ucraini che vengono bombardati in questo momento. Insieme possiamo cambiare il mondo, possiamo resistere a qualsiasi cosa. È tempo che il popolo russo si unisca e dica no alla guerra di Vladimir Putin. Siamo Anonymous. Siamo una legione. Aspettaci“. Questo il messaggio apparso sui social. Il primo sito a essere colpito è quello di Russia Today, che infatti è stato reso inaccessibile per un po’ di tempo.

Anonymous è un movimento decentralizzato di hacktivismo che agisce in modo coordinato per perseguire un obiettivo concordato. Ampiamente noto per vari attacchi informatici contro varie società, istituzioni governative e la Chiesa di Scientology. Il movimento, nato nel 2003, si ispira alla pratica della pubblicazione anonima di immagini e commenti su internet e più in generale su web. Il concetto, inteso come “identità condivisa”, si è sviluppato nell’imageboard di lingua inglese 4chan dove il nickname “Anonymous” veniva assegnato ai visitatori che commentavano senza identificarsi. Gli utenti delle imageboard, dedicate soprattutto agli anime e ai manga, cominciarono ad identificare Anonymous con una persona reale. Con il crescere della popolarità delle azioni dei frequentatori di 4chan si diffuse il meme di un collettivo di individui senza nome in lotta contro ingiustizie e poteri forti.