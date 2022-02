The Crown: rubati oggetti di scena dal valore di 200.000 dollari

Furto sul set di The Crown, ladri rubano circa 350 oggetti di scena dal valore complessivo di 200.000 dollari. L’episodio è avvenuto lo scorso 16 febbraio. I ladri hanno svaligiato tre camion su cui gli scenografi e gli attrezzisti stavano conservando gli oggetti di scena, portando via un bottino ricchissimo: una replica dell’uovo di Faberge acquistato nel 1933 da Giorgio V, dodici candelabri d’argento e sette candelabri d’oro, la replica dell’orologio a pendolo di Guglielmo IV, numerose riproduzioni di icone russe e un set di posate d’argento da 10 pezzi, con bicchieri e decanter per il vino, in cristallo dorato St Louis.

«Confermiamo il furto, abbiamo allertato gli antiquari e speriamo che gli oggetti vengano trovati e restituiti in sicurezza – ha detto un portavoce di Netflix – Nel frattempo le riprese continueranno, acquisteremo altre repliche». La quinta stagione di The Crown, ambientata a fine anni Novanta, sarà distribuita da Netflix entro la fine dell’anno, con un cast completamente rinnovato: Imelda Staunton al posto di Olivia Colman nei panni della regina, Lesley Manville in quelli della principessa Margaret ed Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana, Principessa del Galles, precedentemente interpretata da Emma Corrin. La quinta stagione, secondo quanto annunciato dall’autore Peter Morgan, sarà seguita da una sesta e ultima serie di episodi.