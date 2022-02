Morgan contro Amadeus: “Ha dettato legge in un ambiente non suo”

E’ un Morgan a ruota libera durante l’ospitata a ‘Oggi è un altro giorno’. Il cantante è tornato a criticare il Festival di Sanremo 2022 bocciando la direzione artistica di Amadeus: “A me sembra il 40° festival di Amadeus: è dittatura. Dietro ci sono interessi economici enormi“. Nonostante il rimprovero della conduttrice Serena Bortone, ha proseguito: “Numeri e soldi. Basta fare i numeri e va tutto bene, il resto non conta“.

Parole che arrivano dopo un lungo post in cui dichiarava la sua avversione contro l’organizzazione del Festival: “Prima di morire – scriveva – curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria“.

Ma Morgan ne ha per tutti e non risparmia nemmeno la coppia Jovanotti – Gianni Morandi. I due hanno vinto la serata cover cantando alcuni famosissimi brani del loro repertorio: “E’ stato l’unico, nei duetti, a cantare le sue canzoni con Gianni Morandi. Ma nessuno ha detto niente!“

Il suo preferito? Michele Bravi: “C’è la musica in lui: può cantare ciò che vuole, ha dentro la musica. Trasmette sofferenza, ce l’ha. Deve gestirsi questa cosa“.