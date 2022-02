Màkari 2: anticipazioni puntata del 14 Febbraio 2022

Dopo il grande successo della prima stagione, Màkari si riconferma tra le serie più seguite del palinsesto Rai. Il primo episodio della fiction che fonde il genere comedy e giallo è andato in onda il 7 Febbraio. Makari è incentrata sulle vicende del protagonista Saverio Lamanna, un giornalista inventato dallo scrittore Gaetano Savatteri e interpretato sul piccolo schermo dall’attore Claudio Gioè.

La storia riparte a circa un anno di distanza dagli ultimi eventi narrati: Saverio continua a vivere in Sicilia ed ad inseguire il suo sogno di affermarsi come scrittore. Ma il suo editore, Accursio Miragno non è soddisfatto delle vendite e decide di concludere la collaborazione.

In compenso Suleima torna in pianta stabile in Sicilia per seguire il suo nuovo progetto “La città del sole”. Il problema, però, è che la donna non torna da sola, ma con Teodoro Bettini, il suo capo nonché uomo affascinante e carismatico che farà ingelosire non poco Saverio.

Continuano le indagini: nella prima puntata Ad Agrigento viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù. Una personalità di spicco, archeologo ed esperto dei Templi. Saverio Lamanna e Piccionello lo avevano conosciuto da pochi giorni. Saverio inizierà a indagare, scoprendo il motivo che si cela dietro al delitto.