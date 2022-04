Contagi di oggi: il bollettino del 12 aprile 2022

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, martedì 12 aprile 2022, sono 83.643 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 563.018 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 14,9%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 169. Nelle terapie intensive ci sono tre pazienti in meno rispetto alla giornata di lunedì, mentre calano di 49 unità i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 87.904.

Sono 563.018 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207.

Sono invece 1.228.745 le persone attualmente positive al Covid, 4.017 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.404.809 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.032. I dimessi e i guariti sono 14.015.032, con un incremento di 87.904 rispetto a ieri.

Nel Regno Unito è stata scoperta per la prima volta la variante ricombinante Xe. Viene così definita perché è il risultato della ricombinazione di due diverse sottovarianti di Omicron, pare BA.1 e BA.2.